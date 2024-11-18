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Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Аннуляции туров в Абхазию выросли 15—17 ноября в три раза по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее, причем у отдельных компаний до 95% отмен приходится на летние поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

«Объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15—17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен именно на летний период», — говорится в сообщении.

По данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6−7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Однако беспорядки и политическая нестабильность в стране заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100−120 тыс. человек.

«В отношении туров на Новый год ситуация пока другая — ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты — 60−70 тыс. человек, включая организованных и самостоятельных путешественников», — рассказали в ассоциации.

Есть аннуляции и на ближайший период, но их масштабы не так заметны, добавили в АТОР.

туризм и отдых