Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето

«Объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и
По данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6−7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Однако беспорядки и политическая нестабильность в стране заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100−120 тыс. человек.
«В отношении туров на Новый год ситуация пока другая — ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты — 60−70 тыс. человек, включая организованных и самостоятельных путешественников», — рассказали в ассоциации.
Есть аннуляции и на ближайший период, но их масштабы не так заметны, добавили в АТОР.