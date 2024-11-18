Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето

«В отношении туров на Новый год ситуация пока другая — ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты — 60−70 тыс. человек, включая организованных и самостоятельных путешественников», — рассказали в ассоциации.