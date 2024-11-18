Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, как провел выходные с семьей

Ранее Алексей Беспрозванных назвал три самых лучших места для отдыха в Калининградской области. На третье место (после Куршской косы и «Рыбной деревни») он поставил как раз территорию Виштынецкого парка. Губернатор отметил, что там очень густой лес, а само озеро чистое и глубокое.