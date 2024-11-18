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Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, как провел выходные с семьей

В воскресный день глава региона побывал у Виштынецкого озера.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных продолжает изучать Калининградскую область. Минувшее воскресенье он провел на территории Виштынецкого озера. Вместе с семьей он насладился костром в ночи, а ролик опубликовал в своем телеграм-канале.

«Хоть и дождливое воскресенье, но всё же поехали с семьей на восток, до Виштынецкого озера. Красивейшие места, прекрасные люди!», — прокомментировал губернатор.

Ранее Алексей Беспрозванных назвал три самых лучших места для отдыха в Калининградской области. На третье место (после Куршской косы и «Рыбной деревни») он поставил как раз территорию Виштынецкого парка. Губернатор отметил, что там очень густой лес, а само озеро чистое и глубокое.