«Продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова” Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Полномочия Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ им. М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего на пять лет.