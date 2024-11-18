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Полномочия Садовничего на посту ректора МГУ продлили на пять лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора МГУ им. М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего на пять лет.

Источник: РИА "Новости"

«Продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова” Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

образование