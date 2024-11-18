Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визовый центр Великобритании прекращает работу в Минске

В Минске закрывается визовый центр Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

В Минске прекращает работу визовый центр Великобритании, сообщили на сайте британского диппредставительства.

Так, с 1 января 2025-го визовый центр TLScontact в Минске прекратит свою работу. Отмечается, что все процедуры обработки заявок на визу в Великобританию будут переданы в VFS Global.

Однако в визовом центре обратили внимание на то, что некоторые консульские услуги перестанут оказывать еще до 1 января. Например, если запись на прием назначена до 4 декабря 2024-го, то никаких изменений для клиента не будет, так как решение по визе, которое занимает около трех недель, успеет прийти. А, если решение не будет принято до закрытия центра, то документы передадут в другой визовый центр — VFS Global.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».

А Минтранс сказал, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.