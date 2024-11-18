Визовый центр Великобритании прекращает работу в Минске

В Минске прекращает работу визовый центр Великобритании, сообщили на сайте британского диппредставительства.
Так, с 1 января 2025-го визовый центр TLScontact в Минске прекратит свою работу. Отмечается, что все процедуры обработки заявок на визу в Великобританию будут переданы в VFS Global.
Однако в визовом центре обратили внимание на то, что некоторые консульские услуги перестанут оказывать еще до 1 января. Например, если запись на прием назначена до 4 декабря 2024-го, то никаких изменений для клиента не будет, так как решение по визе, которое занимает около трех недель, успеет прийти. А, если решение не будет принято до закрытия центра, то документы передадут в другой визовый центр — VFS Global.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».
А Минтранс сказал, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.