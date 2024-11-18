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В Омске отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт «Ночных снайперов» должен был состояться в G-Drive Арене 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Об этом сообщил телеграм-канал «Омск путеводитель». Выступление должно было состояться 23 ноября в омской G-Drive Арене.

Как сообщил источник, сайт по продаже билетов Ticketland сделал рассылку на почту и СМС-оповещения об отмене концерта по техническим причинам. А вот на других площадках билеты почему-то еще есть в продаже.

«Все билеты можно сдать в обычном порядке и вернуть деньги. К слову, практически все места на Арене уже были раскуплены», — сообщает телеграм-канал.

Отметим, что ранее отменить концерт Арбениной требовал омский «Совет Атаманов Казачьего Народа», однако официальной реакции на их заявление не последовало.