В Омске отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Об этом сообщил телеграм-канал «Омск путеводитель». Выступление должно было состояться 23 ноября в омской G-Drive Арене.
Как сообщил источник, сайт по продаже билетов Ticketland сделал рассылку на почту и СМС-оповещения об отмене концерта по техническим причинам. А вот на других площадках билеты почему-то еще есть в продаже.
«Все билеты можно сдать в обычном порядке и вернуть деньги. К слову, практически все места на Арене уже были раскуплены», — сообщает телеграм-канал.
Отметим, что ранее отменить концерт Арбениной требовал омский «Совет Атаманов Казачьего Народа», однако официальной реакции на их заявление не последовало.