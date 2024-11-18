В Ростовской области пропала пожилая женщина

Согласно опубликованной информации, Лариса Качанова вышла из дома 14 ноября. С того дня женщину больше никто не видел. Родные сразу же забили тревогу, когда она уже долгое время не появлялась дома. Сначала близкие пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.