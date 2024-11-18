В Ростовской области пропала пожилая женщина

В Ростовской области без вести пропала 55-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Согласно опубликованной информации, Лариса Качанова вышла из дома 14 ноября. С того дня женщину больше никто не видел. Родные сразу же забили тревогу, когда она уже долгое время не появлялась дома. Сначала близкие пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.
На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы области. Рост Ларисы Анатольевны — около 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Женщина была одета в зеленую куртку, синие джинсы и черные сапоги. С собой у женщины была фиолетовая сумка.