Рассказываем, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2024 коснется Свердловского, Октябрьского и Ленинского округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы не допустить аварийных ситуаций в морозы. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Пушкина, 26, Ивана Франко, 6, Пискунова, 150/10, Берег Ангары, 50, — сказано в сообщении.
Работы начнутся с девяти утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 19 ноября 2024, можно ознакомиться в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 11 по 17 ноября 2024 заболело 16 716 человека, также выявили еще один случай гриппа.