Жители многоэтажки не могут найти управу на разводчицу голубей в Приамурье

В городе Свободный Амурской области соседи жалуются на женщину, превратившую свое жилье в настоящую голубятню. Об этом пишет Readovka, ссылаясь на информацию от местных жителей.
На протяжении последних двух лет женщина прикармливает голубей. На подоконнике квартиры она рассыпает корм для птиц. Голуби слетаются к дому со всех окрестностей и сидят на окнах.
Соседи говорят, что не могут полноценно высыпаться из-за воркования птиц. Кроме того, голуби даже разбивали стекла в подъезде жилого дома. Участковый оказался не в состоянии помочь жильцам, поскольку формально женщина не нарушает российское законодательство.
Административная ответственность за кормление бродячих животных и птиц не предусмотрена. Не поможет, судя по всему, и обращение в суд. Так, в Подольске суд отказал соседям в удовлетворении иска в аналогичной ситуации. Женщина кормила голубей, из-за чего фасад дома постоянно оставался испачканным. Жители жаловались на антисанитарию. Но суд лишь напомнил ответчику о недопустимости подобных действий, не сообщив о последствиях.