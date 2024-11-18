Жители многоэтажки не могут найти управу на разводчицу голубей в Приамурье

Административная ответственность за кормление бродячих животных и птиц не предусмотрена. Не поможет, судя по всему, и обращение в суд. Так, в Подольске суд отказал соседям в удовлетворении иска в аналогичной ситуации. Женщина кормила голубей, из-за чего фасад дома постоянно оставался испачканным. Жители жаловались на антисанитарию. Но суд лишь напомнил ответчику о недопустимости подобных действий, не сообщив о последствиях.