В Уфе продают щенков за полмиллиона рублей

«Идеальная собака для дома. Не будет болеть, антиаллергенная, не линяет никогда, добрая. До старости останется веселой. Признана самой умной в мире. Полностью отсутствует любой запах. В процессе взросления шерсть будет всё мягче, на ощупь, как нежная барашка. Не грызет мебель, ничего не портит дома».