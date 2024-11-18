В Уфе продают щенков за полмиллиона рублей

Как отмечают в пресс-службе Авито, за такую цену желающий может завести французского бульдога нового вида — бигроп, отмечая, что средняя стоимость сотки земли в Уфе составляет примерно 450 тысяч рублей в Нагаево или Лесной Поляне. В описании такую цену оправдывают редкостью породы.
«Свободна девочка. 500 000 цена. Нолями не ошиблась. Писать и спрашивать не надо. Наши щенки оформлены, зарегистрированы, имеют документы с указанием вида. Эксклюзивно дорогое удовольствие! Для тех, кто любит всё редкое, красивое, необычное», — говорится в объявлении.
Следующие по популярности — щенки мальтипу. На них стоимость в среднем составляет 200 тысяч рублей.
«Идеальная собака для дома. Не будет болеть, антиаллергенная, не линяет никогда, добрая. До старости останется веселой. Признана самой умной в мире. Полностью отсутствует любой запах. В процессе взросления шерсть будет всё мягче, на ощупь, как нежная барашка. Не грызет мебель, ничего не портит дома».