30 базовых требований: В Новочеркасске разработают свой вариант легкого багги для бойцов СВО

А вот главные конструкторские технологические подходы и методы будут использоваться те, что были отработаны на проекте создания родстера «Крым». По словам собеседника, тогда предъявлялись повышенные требования по жесткости и прочности. Так что, как будут располагаться узлы и технологии при создании рамы уже отработаны на молодежном каре и пойдут в основу багги.