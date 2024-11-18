30 базовых требований: В Новочеркасске разработают свой вариант легкого багги для бойцов СВО

В Ростовской области занялись разработкой авто, который будет использоваться как многофункциональная транспортная система на СВО. Для этого будут использовать наработки, уже полученные при работе над межвузовским проектом молодежного родстера «Крым».
Что предстоит сделать новочеркасским ученым и молодым инженерам «КП — Ростов-на-Дону» рассказал декан Механического факультета ЮРГПУ (НПИ) Владимир Черных.
При проектировании багги будут учитываться пожелания бойцов СВО. Михаил ФРОЛОВ.
В ОСНОВЕ — «ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ».
Идею создать багги из «ВАЗовских» доноров выдвинул совет старейшин Межвузовской студенческой инженерно-технологический корпорации, в рамках развития которой и был начат данный проект. Функционал последнего предложил МГТУ им. Н. Э. Баумана. И теперь вузы будут разрабатывать модель автомобиля.
— Мы сейчас только прорабатываем долю нашего участия в этом совместном проекте, — поделился Владимир Черных. — Задача в ближайшей перспективе — создать мулл, то есть опытный образец. После протестировать его и проверить подходы к организации производства и кооперации.
Итак, для создания багги специалисты решили спроектировать корпус из самого доступного, но в то же время прочного материала — стальных труб. В итоге, получится трубный сварной каркас машины.
— Все остальные элементы, включая трансмиссию, двигатель и элементы управления, пересадят из так называемого автомобиля-донора. Для этого мы выбрали «ВАЗ-21099». На «девяносто девятую» поставят увеличенные колеса и доработают коробку передач, чтобы были более лучшая проходимость и требуемая скорость.
Каркас машины будет дешевым и прочным. Михаил ФРОЛОВ.
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАВКУ АМУНИЦИИ И ВЫВОЗ РАНЕНЫХ.
А вот главные конструкторские технологические подходы и методы будут использоваться те, что были отработаны на проекте создания родстера «Крым». По словам собеседника, тогда предъявлялись повышенные требования по жесткости и прочности. Так что, как будут располагаться узлы и технологии при создании рамы уже отработаны на молодежном каре и пойдут в основу багги.
— Это должно быть легкое, недорогое, быстрое, проходимое и ремонтопригодное транспортное средство. Багги должны помочь бойцам быстро передвигаться по передовой, обеспечивать доставку амуниции и провианта, и главное — обеспечить вывоз раненых бойцов для сохранения их жизни. Сейчас это особенно актуально из-за того, что в небе много дронов.
Предполагается, что багги будет весить в районе 450−650 кг. Этих цифр получится достичь благодаря отказу от множества элементов, используемых в донорском автомобиле.
При проектировании багги используют наработки, полученные при создании родстера. Фото: ЮРГПУ (НПИ).
ПОЖЕЛАНИЯ — ОТ ПОЛЕВЫХ КОМАНДИРОВ.
Предполагается, что до Нового года головной партнер МГТУ имени Баумана, представит свой опытный образец. А после молодые инженеры из столицы передадут коллегам и сведения по ключевым технологическим моментам, которые сейчас разрабатывают. НПИ же должен представить своей проект с их учетом в марте-апреле 2025-го.
— Мы собрали от командиров наших подразделений порядка 300 требований к машине. Из них вычислили 30 базовых, которые и легли в основу основных функций технического задания. Однако называть их вслух не имеем права.
К тому же, багги потом можно будет дорабатывать и дооснащать под боевые потребности конкретного подразделения.
После же того, как мулл будет разработан и пройдет первичные испытания, его отправят нашим ребятам на передовую для тестирования в реальных условиях.