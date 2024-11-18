«Снежный штаб» Ленобласти готов к обещанной непогоде

Специалисты непрерывно контролируют состояние дорог с помощью веб-камер, установленных на постах мониторинга погодных условий. Весь необходимый противогололедный материал уже подготовлен. Сообщить о необходимости приведения дорог в порядок можно по телефону: 8 812 660 46 47.