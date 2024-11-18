В Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики

В Ростове-на-Дону назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики. Соответсвующую информацию опубиликовали на сайте городской администрации 18 ноября.
Так, должность директора департамента ЖКХ и энергетики занял Ашот Мноян. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Известно, что карьеру Ашот Мноян начал в 2006 году. Тогда он работал в должности ведущего инженера отдела благоустройства муниципального учреждения в Первомайском районе донской столицы. Также за годы работы он занимал различные руководящие должности в сфере ЖКХ. Отметим, что с лета 2019 года он являлся первым заместителем главы администрации Кировского района.
Ранее должность директора департамента ЖКХ и энергетики города занимал Станислав Марченко.