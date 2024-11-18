Импортозамещающие импланты для остеосинтеза поступили в российские медучреждения

Биорезорбируемый имплантат MgSorb — это уникальный отечественный продукт, который получен из сплава, имеющего способность растворяться и утилизироваться организмом без вреда для здоровья. Помимо высокой биосовместимости, он обладает остеокондуктивным (способствующим образованию кости) эффектом и имеет тенденцию подавлять распространение инфекции, что подтверждено экспериментальными исследованиями. «Магниевые имплантаты — это новое слово в травматологии и ортопедии, в челюстно-лицевой хирургии, в нейрохирургии и целом ряде направлений медицины. Эта технология нова не только для нашей страны, но и для всего мира. Я горжусь, что российские ученые и производители являются одними из лидеров в этом направлении. Магниевые имплантаты превосходят те импортные аналоги, которые были и есть до сих пор на нашем рынке», — сказал заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ, заместитель начальника Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Леонид Брижань, чьи слова приводит пресс-служба.