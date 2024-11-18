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Лучшие фото 18 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Воздушный шар над Метрополитен-парком во время Международного фестиваля воздушных шаров в Леоне в мексиканском штате Гуанахуато.

Источник: Reuters

Поврежденные израильским ударом здания на улице Мар Элиас в Бейруте.

Источник: Reuters

Как минимум восемь человек погибли на Филиппинах из-за супертайфуна «Ман-Йи», который обрушился на страну в минувшие выходные.

Источник: AP 2024

Солнце видно сквозь толстый слой смога из-за резкого увеличения загрязнения воздуха в Нью-Дели.

Источник: AP 2024

17-метровую светодиодную рождественскую ель установили в китайском Чунцине.

Источник: IMAGO/CFOTO/TASS

Акция протеста фермеров во Франции против сделки ЕС и Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

Источник: YOAN VALAT/EPA/TASS