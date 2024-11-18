Лучшие фото 18 ноября

Воздушный шар над Метрополитен-парком во время Международного фестиваля воздушных шаров в Леоне в мексиканском штате Гуанахуато.
Поврежденные израильским ударом здания на улице Мар Элиас в Бейруте.
Как минимум восемь человек погибли на Филиппинах из-за супертайфуна «Ман-Йи», который обрушился на страну в минувшие выходные.
Солнце видно сквозь толстый слой смога из-за резкого увеличения загрязнения воздуха в Нью-Дели.
17-метровую светодиодную рождественскую ель установили в китайском Чунцине.
Акция протеста фермеров во Франции против сделки ЕС и Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).