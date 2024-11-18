В Казани завершают строительство моста через Монастырскую протоку

Кроме того, в городе проводится ремонт мостов через реки Вертелевку и Солонку в Константиновке и Кадышеве. Специалисты провели замену несущих конструкций, проложили тротуары, оборудовали территорию освещением и элементами для безопасного движения. В настоящее время они работы выполнены на 95%. Планируется, что оба объекта сдадут до конца года.