В Набережных Челнах после кишечной инфекции закрыли детсад «Радужный»

В Набережных Челнах в частном детском саду «Радужный» зафиксировали у воспитанников случаи кишечной инфекции. В связи с этим суд приостановил деятельность дошкольного учреждения.
Инфекцию зафиксировали у детей из группы № 4. В ходе расследования на пищеблоке детсада обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. У персонала не было пройденного медосмотра и гигиенического обучения, а также отсутствовали медкнижки, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Не было условий для раздельной обработки продовольственного сырья и пищевых продуктов. Сырье, кухонная посуда, руки — все это мылось в одной раковине. Была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, без маркировки и с нарушением условий хранения. Также нарушались санитарные нормы при транспортировке готовой продукции в филиал детсада.