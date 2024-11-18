В Набережных Челнах после кишечной инфекции закрыли детсад «Радужный»

Не было условий для раздельной обработки продовольственного сырья и пищевых продуктов. Сырье, кухонная посуда, руки — все это мылось в одной раковине. Была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, без маркировки и с нарушением условий хранения. Также нарушались санитарные нормы при транспортировке готовой продукции в филиал детсада.