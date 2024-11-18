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Латвия ставит противотанковые ежи и роет ров на границе с Беларусью и Россией у мемориала «Курган Дружбы»

Латвия ставит противотанковые ежи и роет ров на границе с Беларусью и Россией.

Источник: Комсомольская правда

На территории Латвии власти продолжают строительство оборонительных сооружений на границе с Беларусью и Россией, передает БелТА.

Отмечается, что строительство оборонительных сооружений ведется вблизи мемориального комплекса «Курган Дружбы», созданного на стыке границ трех стран в честь единства русского, белорусского и латвийского народов в борьбе против фашизма.

Латвийские СМИ сообщают, что на территории мемориала устанавливают бетонные блоки и противотанковые ежи, а также роют противотанковый ров.

Напомним, два года назад власти Латвии разрушили мост на границе с Беларусью к «Кургану Дружбы».

Ранее мы писали, что Польша создает минные поля на границе с Беларусью.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».

А Минтранс сказал, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет.