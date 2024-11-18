Адвокат Янины Копайгородской оспорила домашний арест

Алексея Копайгородского, занимавшего пост мэра Сочи с 2019 по май 2024 года, арестовали в сентябре по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позже к расследованию добавили обвинения в отношении его супруги.
На фоне дела арестовано имущество семьи, включая 30 объектов недвижимости, счета на сумму 100 млн руб., а также автопарк и гостиницу.
Среди активов, фигурирующих в деле, квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, участки в Краснодарском крае, а также автомобили премиум-класса, включая Porsche 911 и Mercedes-Benz.