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Адвокат Янины Копайгородской оспорила домашний арест

Защита Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, подала апелляцию на постановление Мещанского суда Москвы, отправившего ее под домашний арест. По словам адвоката Елизаветы Меткиной, решение является незаконным и необоснованным, сообщает ТАСС.

Алексея Копайгородского, занимавшего пост мэра Сочи с 2019 по май 2024 года, арестовали в сентябре по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позже к расследованию добавили обвинения в отношении его супруги.

На фоне дела арестовано имущество семьи, включая 30 объектов недвижимости, счета на сумму 100 млн руб., а также автопарк и гостиницу.

Среди активов, фигурирующих в деле, квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, участки в Краснодарском крае, а также автомобили премиум-класса, включая Porsche 911 и Mercedes-Benz.