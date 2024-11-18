Стало известно, почему введут ограничение движения по Фучика в Иркутске с 20 ноября 2024

Ограничение движения по Фучика в Иркутске с 20 ноября 2024 введут из-за строительства тепловой магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движение по Фучика в Иркутске с 20 ноября 2024.
— С 8:00 20 ноября до 22:00 15 февраля будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Фучика на пересечении с Баррикад, — сказано в сообщении.
В связи с тем, что введут ограничение движения по Фучика в Иркутске с 20 ноября 2024, водителей просят заранее планировать маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня 10 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила почти 6,5 миллионов рублей. Половина обманутых доверились «брокерам», после чего потеряли 3,8 миллиона.