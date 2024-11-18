Полномочия ректора СПбГУ Кропачева продлили на пять лет

К слову, сегодня указом президента России Владимира Путина полномочия ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничего продлили на пять лет. Должность руководителя одного из старейших и крупнейших вузов страны Садовничий занимает с 1992 года.