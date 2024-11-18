Полномочия ректора СПбГУ Кропачева продлили на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
— Назначить Николая Кропачева ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» сроком на пять лет, — говорится в указе.
Кропачев — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он также является одни из инициаторов воссоздания Российского исторического общества. Кропачев руководит одним из лучших вузов России с 2008 года.
К слову, сегодня указом президента России Владимира Путина полномочия ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничего продлили на пять лет. Должность руководителя одного из старейших и крупнейших вузов страны Садовничий занимает с 1992 года.