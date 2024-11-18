Встретили друга с СВО и разбились: что известно о ДТП, в котором погиб 27-летний парень из Уфы

— Спи спокойно, любимый наш. Сердце разрывается на клочья. Лучик солнца. Не верю. Нет ни одного человека, кем бы мы тебя заменили. Ты один такой, — обратилась к покойному его подруга. — Ты меня больше никогда не поздравишь, никогда не приедешь. Хочется еще раз услышать, как ты смеешься. Услышать и увидеть. Приходи к нам хотя бы во снах.