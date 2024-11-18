Встретили друга с СВО и разбились: что известно о ДТП, в котором погиб 27-летний парень из Уфы

Воскресной ночью 17 ноября на трассе в Башкирии произошла трагедия. В ДТП на заснеженной трассе попала BMW X5, в салоне которой находились четверо молодых людей. В аварии погиб пассажир. Как стало известно «КП-Уфа», им оказался 27-летний уфимец Марсель М. Рассказываем, что известно об инциденте и личности погибшего.
ВСТРЕТИЛИ ДРУГА С СВО.
ДТП случилось около двух часов ночи на 15-м километре трассы Языково-Балышлы-Чишмы. По предварительный данным Госавтоинспекции, водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина снесла дорожный знак, вылетела в кювет и опрокинулась.
В аварии травмы получили два пассажира. Для 27-летнего Марселя, сидевшего позади водителя, травмы оказались смертельными. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой. Первой о его гибели узнала сестра: с ней удалось связаться только через телефон друга, поскольку мобильного Марселя на месте найти не удалось. Второго пострадавшего зовут Никита. Его успели доставить в больницу и оказать всю необходимую помощь. Жизни молодого человека ничего не угрожает — уже 17 ноября его выписали.
Как рассказал «КП-Уфа» родственник покойного, накануне трагедии Марсель с приятелями встретил в Уфе друга, который вернулся со специальной военной операции, и ребята решили вместе покататься. Сам боец, к слову, уцелел: в момент ДТП парень спал и проснулся, когда машина уже лежала на крыше. Почему вся компания направились именно в сторону Языково, пока неизвестно.
— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — передали в ГАИ.
Марсель на фоне, предположительно, той самой BMW, в которой он погиб. Фото: соцсети.
«ВСЕ ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ — ЭТО БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕХ».
Известно, что Марсель родился и вырос в Уфе. В 2019 году он перебрался в Москву, однако спустя некоторое время вернулся обратно в башкирскую столицу, где стал заниматься грузоперевозками, также занимался спортом. Родные и знакомые вспоминают о Марселе как о жизнерадостном и отзывчивом человеке.
— Все что могу сказать — это большая потеря для всех, знаю его только с положительной стороны, был очень хорошим парнем, до сих пор не верится, что такое могло случиться, — сказала мать лучшего друга Марселя.
— Всегда помогал, когда нужна была помощь. Многому в жизни научил и был мне как старший брат, — поделился племянник погибшего. — Работал в грузоперевозках, хотел в этом месяце покупать новую «Газель» (старая в ремонте стояла), но не дожил… Жил со своей мамой в микрорайоне Сипайлово. Она сейчас очень тяжело переносит потерю.
Гибель Марселя стала потрясением для его друзей. Фото: соцсети.
С трудом переживают утрату и друзья Марселя. Они скорбят по нему в соцсетях.
— Спи спокойно, любимый наш. Сердце разрывается на клочья. Лучик солнца. Не верю. Нет ни одного человека, кем бы мы тебя заменили. Ты один такой, — обратилась к покойному его подруга. — Ты меня больше никогда не поздравишь, никогда не приедешь. Хочется еще раз услышать, как ты смеешься. Услышать и увидеть. Приходи к нам хотя бы во снах.
Похоронят парня 19 ноября.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Марселя.