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В Уфе появился новый прогулочный маршрут «Висячий камень»

В Уфе завершили первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» между «Воронками» и СОК «Биатлон». Название новой тропы — «Висячий камень», сообщает администрация города.

Источник: Администрация Уфы

«Сделали основу — уложили асфальт на вело-пешеходных дорожках, смонтировали современное освещение. В ближайшее время установим оборудование на детской и спортивной площадках. И уже постепенно будем дополнять тропу для комфорта и удобства жителей, — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября. Получилось очень гармонично. Уверен, что место будет востребованным».

туризм и отдых