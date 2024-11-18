В Уфе появился новый прогулочный маршрут «Висячий камень»

«Сделали основу — уложили асфальт на вело-пешеходных дорожках, смонтировали современное освещение. В ближайшее время установим оборудование на детской и спортивной площадках. И уже постепенно будем дополнять тропу для комфорта и удобства жителей, — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября. Получилось очень гармонично. Уверен, что место будет востребованным».