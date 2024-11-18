Большой каток на Елагином острове откроют 28 ноября

Ранее SPB.KP.RU рассказывал об оформлении двух рождественских ярмарок, одна из которых начнет свою работу на Кленовой улице, вторая — на Московской площади. Петербуржцы смогут прокатиться на двухэтажной карусели, на катке, а также сфотографироваться на территориях фотозон, посвященных сказкам Александра Пушкина.