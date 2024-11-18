Большой каток на Елагином острове откроют 28 ноября

Большой каток на Елагином острове в Петербурге откроют 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова.
— Открыть планируем раньше обычного. Площадь ледовой арены останется прежней, она составит 4000 квадратных метров, — говорится в сообщении.
Ожидается, что большой каток будет работать с понедельника по четверг с 08:30 до 21:00. Приятный бонусом станут бесплатные сеансы каждое утро — с 09:00 до 11:00.
К слову, это не единственное открытие ледовой арены, которое с нетерпением ждут жители и гости Северной столицы. Напомним, 30 ноября свои двери распахнет каток на «Никольских рядах» на Садовой улице. Сказочности общественному пространству придаст яркая карусель.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал об оформлении двух рождественских ярмарок, одна из которых начнет свою работу на Кленовой улице, вторая — на Московской площади. Петербуржцы смогут прокатиться на двухэтажной карусели, на катке, а также сфотографироваться на территориях фотозон, посвященных сказкам Александра Пушкина.