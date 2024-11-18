В минобре рассказали, когда заработает школа в омских «Кузьминках»

В министерстве образования Омской области рассказали, когда в Омске заработает новая школа в микрорайоне Кузьминки. Напомним, по плану объект должны были сдать в ноябре, однако сроки были сдвинуты.
Как сообщили порталу «Ом1» в профильном министерстве, школу планируется достроить и ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года.
«Прием заявлений через портал Госуслуг на обучение первоклассников стартует 1 апреля 2025 года. Прием на остальные места начнттся с июня. Школа в полную мощность заработает с 1 сентября 2025 года», — цитирует сайт ответ ведомства.
Школа строится по нацпроекту «Образование». Хотя она еще не заработала, директор у нее уже есть. Как мы писали ранее, на этот пост назначена Лариса Ефимова. С 2019 по 2022 год она возглавляла департамент образования города.