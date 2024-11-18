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На Дону будут судить рабочего за неисправные железнодорожные пути

В Ростовской области рабочий, из-за которого произошел сход вагонов, пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили рабочего, по вине которого произошел сход вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России 18 ноября.

Следствием установлено, что бывший инженер одной из транспортных фирм должен был провести необходимые работы с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Однако мужчина не стал выполнять поставленные задачи и покинул место работы.

Так, 24 ноября 2022 года по этому пути следовал состав из 12 вагонов. Из-за неисправных железнодорожных путей произошел сход семи вагонов и повредилось верхнее строение железнодорожного пути станции Кизитеринка. Позже правоохранители задержали рабочего и завели дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

— Указанное происшествие повлекло причинение крупного ущерба на общую сумму более двух миллионов рублей. Благодаря принятым следствием мерам возмещен ущерб собственникам поврежденных вагонов, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего разбирательства.