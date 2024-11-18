Улучшена 3D-печать с помощью порошковой проволоки

Для изготовления крупных металлических деталей используется технология проволочной наплавки. По словам ученых, в качестве исходного материала при этом используют металлическую проволоку, а в качестве источника энергии — электрическую дугу, которая расплавляет проволоку, пока роботизированная рука наносит материал слой за слоем в области 3D-печати. Для формирования объемных изделий применяют обычную сварочную проволоку, что ограничивает химический состав и свойства получаемых деталей. Исследователи выяснили, что устранить эти ограничения возможно, если применять так называемую порошковую проволоку, в состав которой входят металлические порошки и ферросплавы. Это дает возможность насыщать сплав различными добавками, а значит и разнообразить его свойства и применимость в промышленности.