Топ-10 способов отмыть белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

Источник: Газета.Ру

Белые кроссовки или кеды есть почти в каждом гардеробе, это практически универсальная обувь, которая подойдет и для создания женственных образов, и для занятий спортом. Главный минус светлых кроссовок — они маркие. «Газета.Ru» собрала лучшие способы чистки белой обуви, которые помогут сохранить аккуратный вид любимой пары.













Что нужно для чистки белых кроссовок: список материалов.





Для качественной чистки белых кроссовок или кед нужно подготовить инструменты и средства, которые подойдут для разных типов материалов.





* Мягкая щетка. Щетка с мягкой щетиной помогает эффективно очистить кроссовки от пыли и грязи, не повреждая материал. Обычная зубная щетка тоже подойдет. Если обувь из текстиля, стоит использовать негрубую щетку, чтобы не вытянуть волокна.





* Микрофибровая или хлопковая тряпка. Эти материалы пригодятся для удаления излишков моющего средства и полировки поверхности. Микрофибра лучше справляется с влагой и не оставляет разводов, что особенно важно для белой обуви.





* Теплая вода. Моют и ополаскивают обувь в воде комнатной температуры. Горячая вода может деформировать материал, а холодная хуже растворяет загрязнения.





* Защитный спрей или водоотталкивающее средство. После очистки можно обработать кроссовки защитным средством. Это предотвратит быстрое повторное загрязнение, добавит водоотталкивающие свойства и сохранит внешний вид.





* Перчатки. Использование резиновых или латексных перчаток защитит кожу рук от химических воздействий и трения.





* Газеты, бумага или полотенца для сушки. Старые газеты или махровые полотенца помогают сохранить форму кроссовок во время сушки. Наполните обувь изнутри, чтобы материал не сжался.





Подготовка к чистке белых кроссовок.





Осмотрите обувь перед началом чистки. Определите, из каких материалов они сделаны: кожа, текстиль, замша, нубук или комбинированные материалы. Это поможет выбрать правильные средства и способ очистки.





Выньте шнурки и стельки. Шнурки лучше постирать отдельно. Замочите их в растворе из воды и мягкого моющего средства, затем аккуратно потрите и ополосните. Стельки можно протереть влажной тканью с мылом, но старайтесь не мочить их сильно, чтобы избежать появления неприятного запаха.





Очистите от пыли и грязи. Сухая чистка — первый шаг. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности.





Защитите чувствительные материалы. Если кроссовки из замши или нубука, не используйте воду на первых этапах. Для них подойдет специальный ластик или сухая щетка.













Как почистить белые кроссовки: 9 способов.





~1. Мыльный раствор~





Простой и универсальный способ, подходящий для большинства материалов. Мыльный раствор помогает мягко удалить загрязнения, не повреждая текстуру ткани или кожи. Идеальный вариант для регулярной чистки обуви.





Этапы:





* В миске смешайте теплую воду и несколько капель мягкого моющего средства (жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды без агрессивных химикатов).



* Смочите мягкую щетку или ткань в растворе и слегка отожмите ее.



* Наносите раствор на обувь круговыми движениями, уделяя внимание особенно загрязненным участкам.



* Для подошвы можно использовать щетку с более жесткой щетиной.



* После очистки протрите обувь влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла.



* Дайте кроссовкам высохнуть естественным образом.





~2. Сода и уксус~





Этот метод поможет справиться с сильными загрязнениями и въевшимися пятнами. Сода действует как мягкий абразив, а уксус помогает глубоко очистить текстиль и осветлить поверхность. Это идеальный выбор для подошвы и ткани.





Этапы:





* Смешайте одну столовую ложку соды, две столовые ложки уксуса и немного воды до получения пастообразной массы.



* Нанесите смесь на загрязненные участки с помощью ткани или зубной щетки.



* Легкими круговыми движениями обработайте поверхность.



* Оставьте смесь на 10−15 минут, чтобы она подействовала.



* Смойте остатки раствора теплой водой и протрите обувь чистой тканью.





~3. Перекись водорода~





Перекись водорода — это безопасный осветляющий агент, который помогает убрать потемнения и пятна на белой обуви. Ее часто используют для освежения текстиля и резиновой подошвы. Простой и доступный метод, если соблюдать осторожность.





Этапы:





* Смочите ватный диск или мягкую ткань перекисью водорода.



* Аккуратно нанесите средство на загрязненные участки, избегая попадания на цветные детали.



* Оставьте обувь на 5−10 минут, чтобы перекись осветлила пятна.



* Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.





~4. Зубная паста и щетка~





Белая зубная паста считается эффективным средством для удаления пятен. Она помогает справляться с небольшими загрязнениями на коже, текстиле и резиновой подошве. Простой метод, который легко применить в домашних условиях.





Этапы:





* Выберите зубную пасту без красителей и абразивных частиц.



* Нанесите небольшое количество пасты на загрязненные участки.



* С помощью зубной щетки с мягкой щетиной потрите поверхность круговыми движениями.



* Оставьте пасту на обуви на 5−10 минут для более глубокого воздействия.



* Смойте пасту влажной тканью, удаляя остатки средства.





~5. Лимонный сок~





Лимонный сок обладает натуральными отбеливающими свойствами, которые помогают освежить белую обувь. Этот метод прост и экологичен, но подходит только для материалов, устойчивых к кислоте: например, для текстиля и кожи.





Этапы:





* Смешайте свежевыжатый лимонный сок с водой в пропорции 1:1.



* Нанесите раствор на пятна с помощью губки или тряпки.



* Оставьте раствор на 15−20 минут для воздействия.



* Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки лимонного сока.





~6. Жидкость для снятия лака~





Чистка белых кроссовок с помощью жидкости для снятия лака — это быстрый и эффективный способ удалить стойкие пятна, особенно с резиновой подошвы. Средство содержит ацетон или другие растворители, которые справляются с загрязнениями, но могут повлиять на цветные элементы или структуру материала.





Этапы:





* Возьмите жидкость без масел, ватный диск и палочку.



* Нанесите немного на незаметный участок, чтобы проверить реакцию.



* Смочите ватный диск и протрите загрязнения на подошве. Для мелких участков используйте ватную палочку.



* Протрите очищенные места смоченной губкой.



* Дайте обуви высохнуть естественным образом вдали от тепла.





~7. Специальные средства для обуви~





Профессиональные средства для чистки обуви разработаны с учетом материалов и особенностей ухода за ними. Они часто содержат деликатные компоненты, которые не повреждают структуру ткани или кожи. Это идеальный выбор для дорогой обуви.





Этапы:





* Выберите средство для чистки, подходящее для вашего типа обуви.



* Нанесите средство на загрязненные участки согласно инструкции (учтите, что обычно оно вспенивается).



* Протрите поверхность щеткой или тканью.



* Удалите остатки средства чистой влажной тканью.













~8. Пятновыводители на кислородной основе~





Пятновыводители на кислородной основе — это эффективный и безопасный способ очистки белых кроссовок. Они мягко удаляют загрязнения, не повреждая материал, и особенно хорошо подходят для текстиля. Активные кислородные компоненты устраняют пятна, возвращая белизну обуви.





Этапы:





* Разведите средство на кислородной основе в воде согласно инструкции на упаковке. Обычно это одна-две столовые ложки на литр воды.



* Погрузите текстильные части обуви и шнурки в раствор. Для кожи или замши используйте ткань, смоченную средством, и аккуратно протрите загрязнения.



* Легкими круговыми движениями обработайте пятна мягкой щеткой или тканью.



* Тщательно смойте остатки средства чистой водой, чтобы избежать разводов.



* Высушите обувь естественным образом, набив ее газетами или полотенцами для сохранения формы.





~9. Стирка в стиральной машинке~





Наименее трудоемкий способ отмыть белые текстильные кеды или кроссовки — отправить их в стиральную машину. Однако этот метод подходит только для обуви, для которой производитель разрешает машинную стирку. Следует соблюдать определенные правила, чтобы не испортить кроссовки.





Этапы:





* Убедитесь, что производитель разрешает машинную стирку.



* Выньте шнурки и стельки.



* Поместите обувь в мешок для стирки.



* Добавьте жидкое моющее средство.



* Используйте деликатный режим с температурой не выше 30 .





~10. Меламиновая губка~





Меламиновая губка прекрасно справляется с пятнами на гладкой поверхности. Она действует как ластик, удаляя грязь без использования химических средств. Хороший вариант для кожи и резины.





Этапы:





* Смочите меламиновую губку водой и отожмите.



* Легкими движениями потрите загрязненные участки.



* Удалите остатки грязи влажной тканью.





Правила сушки после очистки.





Правильная сушка — не менее важна, чем сама чистка. Ошибки на этом этапе могут привести к деформации, повреждению материала и ухудшению внешнего вида обуви.





Избегайте прямого солнечного света. Ультрафиолет может вызвать пожелтение ткани, резины и кожи, а также может высушить материал, делая его хрупким.





Не используйте нагревательные приборы. Не стоит ставить обувь на батарею, а также использовать фен или другие нагревательные устройства. Высокие температуры могут деформировать подошву, размягчить клей и испортить структуру материалов, особенно кожи и текстиля.





Наполните обувь для сохранения формы. Чтобы кроссовки сохранили форму, поместите внутрь мятые газеты, бумажные полотенца или специальные колодки для обуви. Газеты хорошо впитывают влагу и поддерживают форму, но не используйте цветную бумагу, так как краска может отпечататься на обуви.





Сушите в проветриваемом месте. Поставьте обувь в хорошо проветриваемое место с доступом свежего воздуха, но вдали от источников тепла. Это поможет избежать появления затхлого запаха и ускорит процесс высыхания.





Дайте обуви высохнуть естественным образом. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, так как это может повредить материалы. Обычно кроссовки сохнут 24−48 часов, в зависимости от влажности воздуха и температуры.





Используйте влагопоглотители (опционально). Для более быстрой сушки можно положить внутрь обуви пакетики силикагеля (например, из коробок с новой обувью) или специальные влагопоглотители, которые продаются в магазинах.



