Ростовский областной суд приговорил двух жителей Украины к 12 годам за шпионаж

Согласно опубликованной информации, мужчины установили связь с сотрудниками СБУ. В августе 2022 года один из них собирал необходимую информацию о войсках России и с помощью мессенджера передавал сведения. Затем мужчина передал мобильный телефон знакомому для дальнейшего информирования СБУ. Так, в октябре того же года он стал выяснять все важные данные о местах дислокации наших войск. Однако мужчин быстро задержали сотрудники УФСБ по Южному военному округу.