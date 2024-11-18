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Ростовский областной суд приговорил двух жителей Украины к 12 годам за шпионаж

В Ростове осуждены шпионы, которые передавали Украине данные о российской армии.
Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд вынес приговор двум жителям Украины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 18 ноября.

Согласно опубликованной информации, мужчины установили связь с сотрудниками СБУ. В августе 2022 года один из них собирал необходимую информацию о войсках России и с помощью мессенджера передавал сведения. Затем мужчина передал мобильный телефон знакомому для дальнейшего информирования СБУ. Так, в октябре того же года он стал выяснять все важные данные о местах дислокации наших войск. Однако мужчин быстро задержали сотрудники УФСБ по Южному военному округу.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к 12 годам лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а второй — в колонии особого режима.