В районе Волгоградской области ищут останки пилотов бомбардировщика

Справка. Пе-2 — советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны. Он использовался в частях фронтовой и морской авиации с первых дней и до конца войны, а также активно использовался во время защиты Сталинграда. Всего на заводах Казани и Иркутска было выпущено 11 500 таких бомбардировщиков.