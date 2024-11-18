В Омск прибыл «Динамолёт»

Омск стал вторым городом, где приземлился необычный самолёт с хоккейной командой на борту. В наш город сегодня, 18 ноября, прибыли игроки команды «Динамо (Минск). Самолёт клуба окрашен в цвета команды. Это единственный воздушных борт такого вида. На фюзеляж нанесён стилизованный белорусский орнамент, изображение зубра, а также надпись “Динамо”.