В Омск прибыл «Динамолёт»

Омск стал вторым городом, где приземлился необычный самолёт с хоккейной командой на борту. В наш город сегодня, 18 ноября, прибыли игроки команды «Динамо (Минск). Самолёт клуба окрашен в цвета команды. Это единственный воздушных борт такого вида. На фюзеляж нанесён стилизованный белорусский орнамент, изображение зубра, а также надпись “Динамо”.
Воздушное судно Embraer-195 белорусской авиакомпании благополучно приземлилось в омском аэропорту. Кстати, это новинка минской команды. Ранее этот самолёт в таком виде (кроме Минска) находился только в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Омского аэропорта. Публикуют и видео приземления борта.
На брендирование «Динамолёта» ушло 13 дней, израсходовано 80 литров грунта, 153 литра базы на фюзеляж, киль и двигатели, а также около 100 литров лака.
Завтра, 19 ноября, хоккейные клубы «Динамо» (Минск) и «Авангард» (Омск) сыграют матч на «G-Drive Арене».
Ранее мы писали, что в омский «Авангард» возвращается нападающий Илья Каблуков.