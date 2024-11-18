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В Ростове коммунальные службы перешли на зимний режим

В Ростове-на-Дону коммунальные службы готовы к предстоящей зиме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове коммунальные службы перешли на зимний режим работы. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Во всех районах у нас состоялась проверка техники — так называемая Линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас противогололедных материалов, — говорится в сообщении.

По словам главы администрации, уже сформированы дежурные бригады. В ночное время в Ростове температура воздуха уже опускается ниже нуля. Мэр заверил, что все коммунальщики города «держат руку на пульсе».

— Как в прошлые годы, необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков: подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. При выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега, — заверил сити-менеджер.