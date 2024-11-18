Семь выходных подряд будет у рабочих МТЗ в начале года

«В общем и целом: работаем так же, как и вся страна. Единственное, что 3 января отдыхаем. Зато трудимся 22 февраля».
Что касается другого крупного белорусского завода — «МАЗ», то там об изменениях в календаре информации нет.
«Пока мы работаем 3 января, как все остальные», — сказали Sputnik в пресс-службе предприятия.
Большие выходные
Ранее стало известно, что в 2025 году из-за праздников решено сделать четыре переноса рабочих дней. Так, 6 января (понедельник) придется отработать в субботу, 11 января. А 28 апреля (понедельник) перенесется на субботу 26 апреля, 4 июля (пятница) — на субботу 12 июля, 26 декабря (пятница) — на субботу 20 декабря.
Благодаря этому белорусы будут трижды отдыхать по 4 дня: с 4 по 7 января, с 3 по 6 июля, с 25 по 28 декабря, а также один раз будет три дня выходных — с 27 по 29 апреля.
Также в январе традиционно выходными будут 1 и 2 января. Весной нерабочие дни — 1 мая, которое выпадает на четверг, День Победы 9 мая — в 2025 году это пятница. Таким образом, добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.
Осенью также будет 3 дня выходных — с 7 по 9 ноября.