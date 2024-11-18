В администрации Иркутска обсудили перспективы развития международных связей

Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с исполняющим обязанности руководителя территориального органа — представителя МИД России в Иркутске Алексеем Котельниковым. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, главной темой для обсуждения стали перспективы сотрудничества с зарубежными городами.
Сейчас готовят соглашения об установлении дружественных отношений с китайскими городами Нинбо и Маньчжурия, с городом Кампина-дас-Миссойнс — центром русской культуры в Бразилии. Протокол о намерениях установления дружественных отношений с Чжэньцзяном уже готов, осталось лишь подписать.
— В 2024 мы приняли несколько иностранных делегаций, также возродили школьные и студенческие обмены, которые ранее прекратили из-за пандемии. С городами-партнерами проводим фестивали, художественные конкурсы, выставки, экологические и патриотические акции, — рассказал Руслан Болотов.
Алексей Котельников пообещал, что министерство иностранных дел будет и дальше поддерживать город в развитии международных связей. Круг зарубежных партнеров будут со временем расширять.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что награду для волонтеров СВО учредили в Иркутской области.