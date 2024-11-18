В администрации Иркутска обсудили перспективы развития международных связей

Сейчас готовят соглашения об установлении дружественных отношений с китайскими городами Нинбо и Маньчжурия, с городом Кампина-дас-Миссойнс — центром русской культуры в Бразилии. Протокол о намерениях установления дружественных отношений с Чжэньцзяном уже готов, осталось лишь подписать.