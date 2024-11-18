Радий Хабиров назвал важную особенность благоустройства дворов в Башкирии

«Каждый пятый житель республики ощутил на себе результат реализации нашей программы “Башкирские дворики”, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — С 2019 года мы благоустроили 1469 дворов по всему региону, четверть из них — в Уфе. Программа охватила 2442 многоквартирных дома, в которых живут почти 880 тысяч человек. Из республиканского бюджета за шесть лет мы выделили 7,6 млрд рублей».
В 2024 году было благоустроено 143 двора в 33 муниципальных образованиях, программа затронула жителей 213 домов — 77 тысяч человек. В благоустроенных дворах оборудовали 3598 парковочных мест, более 120 детских и спортплощадок, 50 площадок ТКО, 700 камер видеонаблюдения. Из бюджета Башкортостана выделено 1 млрд рублей, 73,6 млн рублей вложили муниципалитеты, 12,2 млн рублей — собственные средства жителей. Софинансирование со стороны собственников в размере не менее 1% от стоимости проекта — обязательное условие участия в программе.
«Важно, что типовых проектов благоустройства мы не используем. Работы на каждой территории ведутся исходя из ее особенностей, а жильцы домов сами определяют, что именно они хотят видеть в своем дворе, — отметил Глава республики. — Когда мы только начинали реализацию программы, нашей целью было зайти в каждый двор республики. Эту задачу мы не снимаем и работу продолжаем. На 2025-й запланировали благоустроить еще 98 дворовых территорий в 40 муниципалитетах».