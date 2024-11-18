Радий Хабиров назвал важную особенность благоустройства дворов в Башкирии

«Важно, что типовых проектов благоустройства мы не используем. Работы на каждой территории ведутся исходя из ее особенностей, а жильцы домов сами определяют, что именно они хотят видеть в своем дворе, — отметил Глава республики. — Когда мы только начинали реализацию программы, нашей целью было зайти в каждый двор республики. Эту задачу мы не снимаем и работу продолжаем. На 2025-й запланировали благоустроить еще 98 дворовых территорий в 40 муниципалитетах».