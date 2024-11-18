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В Уфе открылась новая тропа «Уфимского ожерелья»

Сегодня в столице Башкирии состоялось открытие нового участка «Уфимского ожерелья» в Орджоникидзевском районе.

Тропа «Висячий камень» имеет протяженность четыре километра и включает благоустроенную дорожку, смотровые площадки и зоны отдыха, пространства для любителей спорта и для детей. Скорой здесь завершат детскую и спортивную площадки, установят качели и полосы препятствий, а также скамейки и урны. Ратмир Мавлиев отметил, что у «Висячего камня» также установят ограждения, систему видеонаблюдения и биотуалеты.

туризм и отдых