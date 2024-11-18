Оральное лекарство для лечения карликовости прошло вторую фазу испытаний

«Проведенные нами испытания показали, что инфигратиниб является безопасным и эффективным средством для ускорения роста детей с ахондроплазией. Это открывает дорогу для использования инфигратиниба в качестве орального лекарства от карликовости. Это особенно важно с учетом того, что далеко не все дети могут переносить ежедневные инъекции, плюс такие процедуры не всегда возможно проводить в неблагополучных регионах мира», — пояснил профессор MCRI Рави Саварираян, чьи слова приводит пресс-служба института.