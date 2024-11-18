В Ростове специалисты выявили превышение ПДК нефтепродуктов

В Ростове-на-Дону специалисты зафиксировали превышение ПДК нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора 18 ноября.
— Специалисты Службы обнаружили несанкционированное размещение отходов вблизи озера Цыганское, — говорится в сообщении ведомства.
По данным специалистов, от загрязнений пострадала площадь размером 3,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что есть отходы первого класса опасности. В отобранных пробах эксперты выявили превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. Экологический ущерб оценивается в более чем 3,4 млн рублей.
— Владельцу участка, на котором размещены отходы, направлено требование о добровольном возмещении вреда. По материалам Росприроднадзора правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ситуация на контроле Службы, — уточнили в ведомстве.