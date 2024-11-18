В Ростове специалисты выявили превышение ПДК нефтепродуктов

По данным специалистов, от загрязнений пострадала площадь размером 3,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что есть отходы первого класса опасности. В отобранных пробах эксперты выявили превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. Экологический ущерб оценивается в более чем 3,4 млн рублей.