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В Ростове специалисты выявили превышение ПДК нефтепродуктов

В Ростове экологический ущерб вблизи озера Цыганского составил 3,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону специалисты зафиксировали превышение ПДК нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора 18 ноября.

— Специалисты Службы обнаружили несанкционированное размещение отходов вблизи озера Цыганское, — говорится в сообщении ведомства.

По данным специалистов, от загрязнений пострадала площадь размером 3,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что есть отходы первого класса опасности. В отобранных пробах эксперты выявили превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам. Экологический ущерб оценивается в более чем 3,4 млн рублей.

— Владельцу участка, на котором размещены отходы, направлено требование о добровольном возмещении вреда. По материалам Росприроднадзора правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ситуация на контроле Службы, — уточнили в ведомстве.