На территории Башкирии растет число заболевших ОРВИ

В Башкирии заболеваемость острыми респираторными инфекциями за неделю увеличилась на 8,3%. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
За минувшие семь дней в республике зарегистрировали 22 тысячи подхвативших ОРВИ, детей из которых — 48,1%. С начала осени стартовала прививочная кампания против гриппа. Прошли вакцинацию 52,3% жителей региона. Наибольший охват вакцинированных зафиксирован в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Бирске.
По словам специалистов, вакцинацию против гриппа необходимо проходить каждый год до повышения уровня заболеваемости.
— При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача для правильной постановки диагноза и назначения лечения! Носите маски, мойте руки, чихайте в локоть, ведите здоровый образ жизни — это простые правила для предотвращения простуды! — заявили в Роспотребнадзоре.
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