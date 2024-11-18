Рождественская ярмарка перекроет центр Петербурга до конца января

По информации комитета по транспорту Петербурга, в общей сложности изменения, связанные с проведением ярмарки, продлятся с 19 ноября 2024 года по 22 января 2025 года. Перекрывать проезд будут на следующих участках:
с 0:00 19 ноября до 23:59 22 января — на Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы;
с 0:00 23 ноября до 23:59 часов 22 — на Манежной площади и Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади;
с 0:00 5 декабря до 23:59 6 декабря и с 0:00 9 декабря до 23:59 13 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6−8.
На нескольких участках сузят проезжую часть:
с 0:00 20 ноября до 23:59 27 ноября и с 0:00 14 января до 23:59 22 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6−8;
с 0:00 23 ноября до 23:59 22 января — на Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной и на Итальянской улице от Караванной до Манежной площади.
Помимо этого, с 0:00 до 23:59 19 ноября будет запрещена стоянка транспорта на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6−8. Остановку транспорта запретят:
с 0:00 до 23:59 19 ноября — на Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы;
с 0:00 19 ноября до 23:59 22 января — на Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой улицы;
с 0:00 20 ноября до 23:59 27 ноября и с 0:00 14 января до 23:59 22 января — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6−8;
с 0:00 до 23:59 23 ноября — на Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Караванной улицы, Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной;
с 0:00 24 ноября до 23:59 22 января — на Итальянской улице от Караванной улицы до Манежной площади и на Караванной от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной улице;
с 0:00 5 декабря до 23:59 6 декабря и с 0:00 9 декабря до 23:59 13 января — на Миллионной улице вдоль домов 36 и 38.
Между тем, на Дворцовой площади уже начали строить гигантскую горку, которая будет работать там в дни Рождественской ярмарки.