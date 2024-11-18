Три улицы в центре Нижнего Новгорода перекроют из-за киносъемок

Движение транспорта перекроют на трех улицах в Нижнем Новгороде из-за киносъемок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации, с 00:01 до 18:00 20 ноября проезд будет ограничен по переулку Городецкому, улице Суетинской (на участке от улицы Рождественской до дома № 36Д по улице Суетинской) и на внутридворовом проезде дома № 24 по улице Рождественской.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой проезда и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ограничения сняли на участке на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.