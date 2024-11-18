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Три улицы в центре Нижнего Новгорода перекроют из-за киносъемок

Движение транспорта перекроют 20 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта перекроют на трех улицах в Нижнем Новгороде из-за киносъемок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, с 00:01 до 18:00 20 ноября проезд будет ограничен по переулку Городецкому, улице Суетинской (на участке от улицы Рождественской до дома № 36Д по улице Суетинской) и на внутридворовом проезде дома № 24 по улице Рождественской.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой проезда и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ограничения сняли на участке на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.