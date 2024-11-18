В Азнакаево и Чистопольском районе хотят ввести налог для туристов

В случае положительного результата налог с туристов для сохранения достопримечательностей и развития инфраструктуры на местах начнут взымать уже в следующем году. В Азнакаево это будет 1% от стоимости гостиничного номера в день без повышения до 2029 года, а в сельских поселениях также 1% но с ежегодным увеличением до 5% максимум.