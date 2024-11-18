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В Азнакаево и Чистопольском районе хотят ввести налог для туристов

До этого о таком решении в Татарстане также заявили в Казани, Елабуге и Болгаре.

Источник: Комсомольская правда

В Азнакаево, а также шести сельских поселениях Чистопольского района (Татарско-Елтанском, Татарско-Баганинском, Булдырском, Адельшинском, Нижнекондратинском и Высельском) для туристов хотят ввести налог. Документы об местные власти уже подготовили, и они сейчас проходят антикоррупционную экспертизу.

В случае положительного результата налог с туристов для сохранения достопримечательностей и развития инфраструктуры на местах начнут взымать уже в следующем году. В Азнакаево это будет 1% от стоимости гостиничного номера в день без повышения до 2029 года, а в сельских поселениях также 1% но с ежегодным увеличением до 5% максимум.

Напомним, первыми в Татарстане туристический налог с 1 января 2025 года решили ввести власти Казани. Следом об этом заявили власти Болгара, Елабуги и Спасского района (Трехозерское, Полянское и Приволжскон сельские поселения).

туризм и отдых
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