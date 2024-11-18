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В Ростове на проспекте Коммунистическом введут ограничения для автомобилей

С 23 ноября введут несколько ограничений на ростовских дорогах.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на проспекте Коммунистическом введут органичения для автомобилей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, на проспекте Коммунистическом, 13 будет установлен знак «Работает эвакуатор». Новые ограничения вступят в силу с 23 ноября. Сейчас на этом месте действует запрет остановки автомобилей и парковки.

Также водителей предупредили, что вдоль строения № 15 будут запрещены остановка и стоянка машин. Это ограничение не касается автобусов. Причиной нововведений стало обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, с 16 ноября автомобилистам нельзя больше останавливаться в переулке Крепостном с западной стороны, на участке от строения № 87 до улицы Пушкинской.