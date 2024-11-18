В мэрии Уфы опровергли новость о продлении ограничений на Шакшинском мосту

В мэрии Уфы опровергли информацию о продлении ограничений на Шакшинском мосту. Движение частично будет открыто 24 ноября, заявили в пресс-службе столичной администрации.
Сообщается, что движение по части Шакшинского моста планируют открыть, как и было запланировано, в 00.00 часов 24 ноября. Полностью мост запустят в конце 2024 года.
«Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. На 18 ноября сварочные работы находятся на завершающей стадии», — рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Причину увеличения количества электричек и продления маршрутов в мэрии и Минтрансе назвать не смогли. Напомним, сегодня, стало известно, что число электричек, которые курсируют на участке Дема — Шакша увеличено до 55. Новые электрички будут ходить с 22 по 29 ноября.