В мэрии Уфы опровергли новость о продлении ограничений на Шакшинском мосту

Причину увеличения количества электричек и продления маршрутов в мэрии и Минтрансе назвать не смогли. Напомним, сегодня, стало известно, что число электричек, которые курсируют на участке Дема — Шакша увеличено до 55. Новые электрички будут ходить с 22 по 29 ноября.