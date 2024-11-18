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Последние новости к вечеру 18 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 18 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 18 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 ноября 2024 года.

В Белом доме не подтвердили разрешение наносить удары по России

Белый дом
Источник: AP 2024

Белый дом опроверг информацию о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Ранее New York Times и ряд других СМИ писали, что Джо Байден одобрил такие действия.

Чем опасны ATACMS, которые могут быть использованы против России

ATACMS — баллистические ракеты малой дальности класса «земля—земля» с дальностью до 300 км, разработаны для поражения ключевых целей в тылу. Они оснащены системой GPS и могут запускаться с установок HIMARS и M270.

В Бразилии открылся саммит G20

G20
Источник: AP 2024

В Рио-де-Жанейро стартовал саммит G20 с участием 42 стран, включая США, КНР и РФ. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

Жесткий «сухой закон» готовятся ввести в Вологодской области

В Вологодской области предложили ограничить продажу алкоголя в будние дни двумя часами — с 12:00 до 14:00. Законопроект направлен на снижение смертности и улучшение демографии.

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

Абхазия
Источник: РИА "Новости"

Из-за беспорядков в Абхазии аннуляции туров выросли в 3 раза, у некоторых компаний — до 95% на лето. Ранее ожидалось, что в 2024 году страну посетят до 1,6 млн россиян.