В северной части Уфы появится новый лес.

В Уфе принято решение высадить новые саженцы хвойных пород в северной части города, сообщает уфимская мэрия. Это двухлетние и трехлетние сосны не менее 10 сантиметров в высоту. За ними будут присматривать и ухаживать. На седьмой год с момента высадки каждое деревце должно стать не менее метра в высоту.