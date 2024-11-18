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В северной части Уфы появится новый лес

В северной части Уфы появится новый лес.
Источник: Башинформ

В Уфе принято решение высадить новые саженцы хвойных пород в северной части города, сообщает уфимская мэрия. Это двухлетние и трехлетние сосны не менее 10 сантиметров в высоту. За ними будут присматривать и ухаживать. На седьмой год с момента высадки каждое деревце должно стать не менее метра в высоту.

Высадка будет носить компенсационный характер для замещения участков леса, вырубленных для освобождения площадки под прокладку двух крупных газопроводов, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что в ходе акции «Зеленая Башкирия» высадят 7 тысяч крупномерных деревьев.

Автор: Сергей Николаев.

экология