Завтра в Татарстане потеплеет до +4 градусов

Завтра, 19 ноября, в Татарстане местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ночью и утром синоптики в отдельных районах обещают туман и сильный ветер со скоростью до 17 м/с, столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов. Днем потеплеет до +1..+4 градусов.
В предстоящие сутки в Казани прогнозируется облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ветер будет юго-западный со скоростью 6−11 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, минимальная температура воздуха составит 0..+2 градусов, днем ожидается до +2..+4 градусов.
В среду республика будет находиться в ложбине северного циклона под влиянием атмосферного фронта. Ночью синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и температура воздуха от −2 до +2 градусов. Днем небольшие осадки сохранятся преимущественно на востоке Татарстана, воздух прогреется до 0..+3 градусов.
В четверг также будет отмечаться небольшой снег, мокрый снег, днем усилится ветер до 15−18 м/с. Ночью синоптики обещают температуру воздуха 0..-3 градусов, а днем — от 0 до +3 градусов.
По предварительному прогнозу, 22 и 23 ноября ожидается пасмурная и ветреная погода с мокрым снегом, переходящим в дождь. Днем столбики термометров будут показывать от +1 до +4 градусов.
В условиях выпадения осадков и понижения температур до отрицательных значений на дорогах местами образуется гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.