Завтра в Татарстане потеплеет до +4 градусов

Завтра, 19 ноября, в Татарстане местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ночью и утром синоптики в отдельных районах обещают туман и сильный ветер со скоростью до 17 м/с, столбики термометров покажут от −1 до +2 градусов. Днем потеплеет до +1..+4 градусов.