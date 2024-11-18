Жителей Воронежской области на рабочей неделе ждут температурные качели

Также в Воронеже есть предварительный прогноз на пятницу, 22 ноября. Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 10−15 м/с. Днем он утихнет до 7−12 м/с. Ночью вероятен дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться от 0 до +2. День обещает быть пасмурным, но без дождей, и для конца ноября теплым: +2…+4.