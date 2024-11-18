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Жителей Воронежской области на рабочей неделе ждут температурные качели

Температура будет то опускаться до −3, то подниматься до +11.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Переходный период к зиме в Воронежской области на ближайшей неделе обернется крайне неустойчивой погодой. Наших земляков будет бросать то в жар, то в холод. Во всяком случае это следует из прогнозов синоптиков.

По данным метеорологов, во вторник, 19 ноября, в Воронежской области будет пасмурно, ночью местами небольшой снег, мокрый снег и дождь. Днем вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, ночью 6−11, днем 8−13 м/с. Ночью −1…+4, днем +2…+7.

В Воронеже 19 ноября ночью обойдется без существенных осадков, днем вероятен небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер, ночью со скоростью 6−11, днем 8−13 м/с. Ночью 0…+2, днем +3…+5.

В среду, 20 ноября, в Воронежской области снова будет пасмурно, но ночью с прояснениями. При этом дождь и снег маловероятны. Будет дуть южный ветер, ночью со скоростью 5−10, днем 8−13 м/с. Ночью −3…+2, днем +3…+8.

В Воронеже 20 ноября обойдется без существенных осадков. Ночью температура будет держаться около 0, днем поднимется до +3…+5.

В четверг, 21 ноября, в Воронежской области резко усилится ветер. Возможны порывы до 15−20 м/с. Будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью прогнозируют +1…+6, днем +6…+11.

В Воронеже 21 ноября синоптики ожидают Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 8−13 м/с, днем вероятны порывы до 15−20 м/с. Ночью обещают +2…+4, днем +8…+10.

Также в Воронеже есть предварительный прогноз на пятницу, 22 ноября. Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 10−15 м/с. Днем он утихнет до 7−12 м/с. Ночью вероятен дождь и мокрый снег. Температура будет колебаться от 0 до +2. День обещает быть пасмурным, но без дождей, и для конца ноября теплым: +2…+4.