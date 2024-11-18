Подошел к концу первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» под названием «Висячий камень»

Участок расположен между «Воронками» и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон». Здесь уложили асфальт на вело-пешеходных дорожках и смонтировали освещение. В ближайшее время установят оборудование на детской и спортивной площадках, а затем постепенно начнут дополнять тропу для комфорта и удобства жителей.