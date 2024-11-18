Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подошел к концу первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» под названием «Висячий камень»

Завершился первый этап благоустройства нового участка «Уфимского ожерелья».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» под названием «Висячий камень». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Участок расположен между «Воронками» и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон». Здесь уложили асфальт на вело-пешеходных дорожках и смонтировали освещение. В ближайшее время установят оборудование на детской и спортивной площадках, а затем постепенно начнут дополнять тропу для комфорта и удобства жителей.

— Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября. Получилось очень гармонично. Уверен, что место будет востребованным, — заявил сити-менеджер.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.