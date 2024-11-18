Подошел к концу первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» под названием «Висячий камень»

В Уфе завершили первый этап благоустройства участка «Уфимского ожерелья» под названием «Висячий камень». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Участок расположен между «Воронками» и спортивно-оздоровительным комплексом «Биатлон». Здесь уложили асфальт на вело-пешеходных дорожках и смонтировали освещение. В ближайшее время установят оборудование на детской и спортивной площадках, а затем постепенно начнут дополнять тропу для комфорта и удобства жителей.
— Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября. Получилось очень гармонично. Уверен, что место будет востребованным, — заявил сити-менеджер.
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