Какая погода будет в Казахстане 19 ноября

В Абайской области по данным синоптиков будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 15 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла.
В Акмолинской области прогнозируют без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер южных направлений 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 6 мороза, днем 2−7 мороза, на севере области 1 тепла.
В Актюбинской области осадков не обещают. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11 мороза, днем 0−5 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер восточных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 5−10 мороза, днем 8−13 тепла, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла.
В Атырауской области днем на западе возможен небольшой дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго- восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 5−10 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 7 мороза.
В Жамбылской области на западе и юге прогнозируют дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго- восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, в горных районах области 3 мороза, днем 11−16, в горных районах области 7 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла, днем 8−13 тепла, в горных районах области 2 мороза-3 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере возможны осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 2−7 тепла.
В Карагандинской области на юге ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 3 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла.
В Костанайской области будет без осадков. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге, востоке области 13 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла.
В Кызылординской области ночью на севере, юге и в центре прогнозируют осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег), в центре области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман, гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза- 4 тепла, на севере области 4 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 тепла.
В Мангистауской области днем на западе возможен небольшой дождь. На севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 5−10 тепла.
В Павлодарской области осадков не обещают. На юге, востоке области туман. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−11 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Туркестанской области на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах пройдет дождь, в конце дня в горных районах области сильный дождь, туман, днем в горных районах области гроза. Ветер юго- восточный, южный 8−13, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 тепла, на севере области 0 градусов, днем 13−18, на севере, в горных районах области 10 тепла.
В Улытауской области ночью на юге возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке области 3 мороза.
Погода в мегаполисах
В г. Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
В г. Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 11−13 тепла.
В г. Шымкенте будет переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный, южный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.