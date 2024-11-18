Какая погода будет в Казахстане 19 ноября

АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. По республике 19 ноября со смещением очередного Северо-западного циклона сохраняется неустойчивый характер погоды. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.