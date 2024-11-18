«Держать руку на пульсе и следить за прогнозом»: Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим

— Ночью в донской столице температура уже опускается ниже нуля градусов. Сегодня была изморозь, — отметил Алексей Валентинович. — Поэтому поручил городским службам держать руку на пульсе и следить за прогнозом. И, как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение.