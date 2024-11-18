«Держать руку на пульсе и следить за прогнозом»: Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли на зимний режим

Коммунальные службы Ростова-на-Дону с приходом в город минусовых температур перешли на зимний режим работы. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ.
Глава напомнил, что зимний режим включает работы, которые выполняются только в холодное время года. Среди основных из них — обработка дорог и пешеходных дорожек от гололедицы, а также расчистка снега.
Алексей Логвиненко напомнил, что уже во всех районах Ростова-на-Дону состоялась проверка техники — так называемая Линейка готовности. На машины установлено зимнее оборудование, проверено наличие ручного инструмента, сформирован запас противогололедных материалов и организованы дежурные бригады. Все готово к зимней непогоде.
— Ночью в донской столице температура уже опускается ниже нуля градусов. Сегодня была изморозь, — отметил Алексей Валентинович. — Поэтому поручил городским службам держать руку на пульсе и следить за прогнозом. И, как только получим данные об ухудшении погоды, сработать на опережение.
Глава уточнил, что, как и в прошлые годы, на территории города необходимо проводить превентивную противогололедную обработку проезжих частей и особо опасных участков — подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. А при выпадении осадков оперативно расчищать дороги и пешеходные дорожки от снега.
— Отдельная просьба к тем автовладельцам, которые еще не заменили летнюю резину на зимнюю, — сделать это как можно быстрее. Это повысит безопасность дорожного движения.
Подробнее о Линейках готовности коммунальной техники Алексей Валентинович рассказал на минувшей неделе после смотра снегоуборочной техники на площадке генподрядчика, который займется устранением сугробов на дорогах с началом снегопадов. Такие смотры в каждом районе города провели в первой половине ноября во всех коммунальных предприятиях города и управляющих компаний.
По словам главы, также подготовлены необходимые ручные инструменты для работы уборщиков территорий и закуплены противогололедные материалы — их в городе заготовлено уже 14 тысяч тонн.
— Это как традиционная пескосоляная смесь, так и хорошо проявивший себя многокомпонентный композиционный реагент, который позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать дороги. По мере необходимости запасы будут пополняться, — заверил Алексей Логвиненко.
— К зиме мы готовы. В нашей организации 44 комбинированные дорожные машины. На сегодня мы переоборудовали 34. Десять пока оставили, поскольку до 15 ноября у нас еще идет летний период. Закуплен реагент, плюс заключены договоры поставок, — поясняет гендиректор компании «М-Стандарт-ЮГ» Георгий Кобзев.
ЗАКУПЯТ ЕЩЕ 34 КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
На сегодня, как рассказал глава администрации города, к снегоуборочным мероприятиям в целом по Ростову подготовлено 245 единиц коммунальной техники.
— Работа выстроена так, что водители будут работать в три смены, — рассказал Алексей Валентинович. — И техника уже дежурит ночью на мостах на Сиверса и Ворошиловском.
А до конца года за счет городского бюджета планируется закупить дополнительно еще 34 коммунальные машины.
— Также в рамках муниципальных контрактов к зимней уборке города привлечем порядка тысячи дворников, — уточнил Алексей Логвиненко.
Что касается противогололедных материалов, то их в городе заготовлено уже 14 тысяч тонн.
— Это как традиционная пескосоляная смесь, так и хорошо проявивший себя многокомпонентный композиционный реагент, который позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать дороги. По мере необходимости запасы будут пополняться.